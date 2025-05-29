سوريا توقع مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية في مجال الطاقة

وقّعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مجموعة UCC العالمية؛ لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وقال وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير، في كلمة خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم: «نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم».

وأشار إلى أن «هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، وتساعد دمشق على تحفيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة».

وأعلن أن قيمة الاستثمارات ضمن مذكرة التفاهم بلغت 7 مليارات دولار، موضحًا أنها تسهم في توليد 5 آلاف ميجاوات، وزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية، بما ينعكس إيجاباً على جميع مناحي الحياة.

وأوضح أن الاتفاقية تشمل تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص.

ولفت إلى أن سعة التوليد الإجمالية تقدر بحوالي 4000 ميجاوات، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميجاوات في وديان الربيع جنوب سوريا.