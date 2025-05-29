السجن 10 سنوات لزعيم عصابة تهريب بشر بعد وفاة أسرة هندية على الحدود الأمريكية- الكندية

صدر اليوم الأربعاء حكم بالسجن 10 سنوات في ولاية مينيسوتا الأمريكية بحق زعيم عصابة تهريب بشر دولية مزعوم، بعد ما يربو على ثلاث سنوات من وفاة أسرة هندية مؤلفة من أربعة أفراد تجمدا حتى الموت أثناء محاولة دخول الولايات المتحدة عبر منطقة نائية على الحدود الكندية أثناء عاصفة.

وطالب ممثلو الادعاء الاتحادي بسجن هارشكومار رامانال باتل 20 عاما، وحوالي 11 عاما لستيف أنتوني شاند السائق الذي كان يفترض أن ينقلهم. ومن المقرر أن يصدر حكم ضد شاند اليوم أيضا.

وقال جون تونهايم قاضي المحكمة الإقليمية: "تعتبر الجريمة استثنائية من عدة جوانب؛ لأنها أسفرت عن وفاة لا يمكن تصورها لأربعة أفراد، من بينهم طفلان. ومن الواضح أنه كان يمكن تلافي وفاتهم".