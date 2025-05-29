الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم خلال يومين

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قضى 70 شخصاً جراء الكوليرا في العاصمة السودانية، على ما أعلن مسئولو الصحة، في وقت تكافح الخرطوم التفشي المتسارع للمرض وسط انهيار الخدمات الأساسية.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم تسجيل 942 حالة إصابة جديدة و25 وفاة الأربعاء، غداة تسجيل 1177 حالة إصابة و45 وفاة الثلاثاء.

ويعاني الوضع الصحي في السودان من «تداعيات كارثية»، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض وتصاعد معدلات سوء التغذية مع مرور عامين على اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الصحة السودانية في تقرير بمناسبة مرور عامين على اندلاع الصراع إنَّ «الحرب أسفرت عن أزمة إنسانية وصحية وبات النظام الصحي بكل لبناته أحد ضحايا الحرب، وهناك تداعيات كارثية على صحة السكان».

وأضاف التقرير أن «النظام الصحي يواجه عدة تداعيات، أسفرت عن أزمة إنسانية وصحية ومادية غير مسبوقة على مستوى الأفراد والنظام الصحي».