 بعد غياب 20 عامًا.. الأهلي يفوز بالـ6 للمرة الـ22 في تاريخه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد غياب 20 عامًا.. الأهلي يفوز بالـ6 للمرة الـ22 في تاريخه

محمد ثابت
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 12:16 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 12:16 ص

خلال مشوار التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه حقق الأهلي الفوز بالستة للمرة الـ22 في تاريخ مشاركاته بالدوري العام، بعد الفوز على فاركو 6- صفر، في ختام مباريات الدوري العام لهذا الموسم، جاء الفوز بالستة بعد غياب 20 عامًا، حيث كانت آخر مرة فاز فيها الفريق 6- صفر على نادي الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية في الرابع من نوفمبر 2005.

وفاز الأهلي بالستة في تاريخ الدوري 22 مرة، منها ثلاث مرات على الترسانة، ومرتان على الإسماعيلي والمنصورة والسكة الحديد والأوليمبي ومصنع 36، ومرة واحدة على كل من: الزمالك والاتحاد السكندري والمقاولون العرب والكروم وطنطا والألومنيوم وبني سويف والمنيا وفاركو.


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