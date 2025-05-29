قيادي بحماس: لا صحة للأخبار التي تتحدث عن مؤتمر صحفي لخليل الحية

ذكرت قناة الميادين اللبنانية نقلا عن القيادي في حركة حماس الفلسطينية باسم نعيم قوله إنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن مؤتمر صحفي الليلة للدكتور خليل الحية رئيس وفد حماس لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

ونفى مصدر قيادي بحركة "حماس"، في وقت سابق، ما تم تداوله بشأن موافقة الحركة على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت قناة الجزيرة عن القيادي -الذي لم تسمه- قوله إن "ما بثته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف الحركة من المقترح الأخير غير صحيح".

وأكد المصدر أن "الحركة ما زالت تدرس المقترح بمسئولية وطنية".

وكان قيادي في حركة حماس قد صرح لـ"الشروق"، بأن المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأمريكي يمثل تراجعا عن المقترح السابق الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، مشددا على أن الورقة الجديدة تعد "ورقة إسرائيلية بامتياز".

وكشف القيادي بالحركة، أن المقترح الجديد للمبعوث الأمريكي تبنى بالكامل المطالب والشروط التي فرضها الاحتلال، مؤكدا أن الورقة انحازت الرؤية الصهيونية في ملف الأسرى، ومعادلات وأثمان التبادل، وطرحت تعديلات على صيغة التبادل بما يتماشى مع رغبات حكومة الاحتلال.

من جهته، قال مصدر إسرائيلي رفيع مطلع على تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن "ويتكوف تبنّى موقف وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وألقى ببشارة بحبح (رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني) جانبا"، بحسب شبكة "قدس" الإخبارية.

وأفاد المصدر الإسرائيلي بأنه "خلافا لما نُشر، فإن مقترح ويتكوف الذي طُرح في الأيام الأخيرة لا يتضمن تحديد خط الانتشار الجديد لقواتنا، ولا طريقة توزيع المساعدات في إطار وقف إطلاق النار".