قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية بمستشفى العودة

نقلت شبكة قدس الإخبارية، قبل قليل، عن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة، بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية إجلاء قسرية للمرضى والطواقم الطبية من مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة»، والذي يُعد المستشفى الوحيد الذي كان لا يزال يعمل في شمال القطاع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من الحصار والاستهداف المتكرر للمستشفى، ما يشكل «تهديدًا مباشرًا على الحق في الصحة والحياة، ويمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حذرت في وقت سابق من اليوم، من أن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى العودة في محافظة شمال قطاع غزة وإخراجه قسرا عن الخدمة، واصفة ذلك بأنه استمرار لجرائمه وانتهاكاته بحق المنظومة الصحية.

وناشدت الوزارة كل الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية للمنظومة الصحية في قطاع غزة بما كفلته القوانين الدولية والإنسانية.