3500 مهاجر من جنوب الصحراء غادروا تونس طواعية في 2025

غادر نحو 3 آلاف و500 مهاجر غير نظامي تونس طواعية العام الجاري، ضمن برنامج تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع السلطات ودول مانحة.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن رحلات العودة الطوعية تجري حاليا عبر رحلتين أسبوعيا، ومن المتوقع زيادة وتيرة الرحلات في مرحلة مقبلة.

ويغادر اليوم، 170 مهاجرا من غينيا إلى بلادهم عبر مطار تونس قرطاج الدولي، كما غادر قبل يومين 147 مهاجرا في رحلات تجارية.

ويواجه عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يرغبون في عبور البحر المتوسط إلى الجزر الإيطالية القريبة، ضغوطا للعودة إلى بلدانهم.

وفي 2024، غادر أكثر من 7 آلاف البلاد طواعية، بحسب بيانات رسمية.

وبدأت السلطات التونسية، قبل أسابيع، في تفكيك خيام عشوائية تؤوي آلاف من بينهم في مزارع الزيتون بجهة صفاقس بالخصوص.

وقال الجبابلي، اليوم، إن العمليات مستمرة ويجري العمل على تفكيك مخيم آخر يضم أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر.

وتنتقد منظمات حقوقية في تونس، هذه الإجراءات؛ بسبب أنها لا توفر خططا بديلة للمهاجرين العالقين، من أجل العمل أو السكن المؤقت.