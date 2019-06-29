مدرب الأرجنتين يطالب لاعبيه بنسيان المنافسة التاريخية مع البرازيل

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني أن فريقه يجب أن يتناسى المنافسة الشرسة التاريخية بينه وبين نظيره البرازيلي عندما يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفنزويلي 2 / صفر مساء الجمعة في دور الثمانية ليضرب موعدا مع منافسه التقليدي العنيد المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي للبطولة.

وأوضح سكالوني، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة التي أقيمت على استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو: "على المنتخب الأرجنتيني أن يتعامل معها مثل أي مباراة في المربع الذهبي لكوبا أمريكا لأن هذا هو ما يميز هذه المباراة" مشيرا إلى أن الفريق عليه أن يتعامل مع المنتخب البرازيلي مثل أي فريق آخر يلتقيه في هذا الدور من كوبا أمريكا.

وأضاف : "سنحاول تقديم مستوانا واللعب بأسلوبنا ونحاول حسم اللقاء لصالحنا" مشيرا إلى أن هذا هو ما ساعد الفريق في مباراته أمام فنزويلا بدور الثمانية.

وأشاد سكالوني بالبداية القوية لفريقه أمام فنزويلا والهدف المبكر الذي سجله لاوتارو مارتينيز ليمهد الطريق نحو الفوز باللقاء.

وأشار سكالوني إلى أن مستوى فريقه يتطور ويتحسن من مباراة لأخرى ما ساهم في تحقيق الفوز المقنع على فنزويلا.