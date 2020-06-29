الكويت: إنهاء خدمات 139 وافدا في إطار «تكويت» الوظائف الحكومية

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية إسماعيل الفيلكاوي، قرارا بإنهاء خدمات 139 موظفا وافدا، اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل؛ وذلك في إطار خطة (تكويت) الوظائف الحكومية وإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.

ونص قرار وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية، على أن يعتبر دوام الموظفين المنهي خدماتهم خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 14 أكتوبر المقبل، كفترة إنذار وفقا للعقد المبرم.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة الكويتية الدكتورة رنا الفارس، قد أعلنت في 16 يونيو الجاري، إنهاء خدمات 135 وافداً من العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من غير الكويتيين، ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم خلال الفترة من الأول من يوليو المقبل وحتى 31 أغسطس المقبل، توجيه الإنذار القانوني للموظفين الوافدين الذين شملهم القرار.

جدير بالذكر أن الوافدين الذين شملهم القرار، يمثلون دفعة أولى ضمن قرار أصدرته وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة الكويتية، بإنهاء خدمات الوافدين العاملين بالمؤسسة، بما لا يقل عن 33%، على أن يتم إنهاء عمل جميع الوافدين في الوزارات التابعة للوزيرة خلال عام واحد فقط، وإحلال الكوادر الكويتية بدلاً عنهم، على أن يتم استثناء الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظف غير محدد الجنسية (البدون).