الثنائي نادين لبكي وخالد مزنر يشاركان بفيلم قصير في «صناعة منزلية» على نتفليكس

انتهى الثنائي اللبناني نادين لبكي وخالد مزنر، من إخراج فيلم قصير جديد من ضمن مجموعة أفلام (Homemade - صناعة منزلية) التي من المقرر عرضها على منصة Netflix، بدءا من 30 يونيو الجاري، احتفالاً بحرفية صناعة الأفلام وقوة الإبداع المستمر في مواجهة جائحة عالمية.

(صناعة منزلية) هي مجموعة أفلام قصيرة قام بها صناع أفلام من جميع أنحاء العالم، تناولوا فيها موضوعات شخصية من فترة الحجر المنزلي الذي فرضها وباء كورونا، ومن بينها عمل شخصي جداً، لنادين لبكي وخالد مزنر، واللذان كان لديهما تساؤل؛ كيف يعيش ولديهما حالة الحجر، وماذا يتصورون وما الذي يدور في أذهانهما من وجهة نظرهما؟، وعندما اتصل بهما المنتج وطلب منهما صناعة فيلم قصير، كانت الفرصة المناسبة لاستكشاف هذا العالم، وخاصةً عالم ابنتهما التي تتميز بشخصية غنية وخلاقة.

ويشارك إلى جانب "لبكي ومزنر" في هذا العمل مخرجين لمعت أسمائهما في المهرجانات العالمية، وهم الفرنسي (لادج لي - Ladj Ly)، الحائز على الجائزة الكبرى عن فيلمه "البؤساء" في مهرجان كان، والإيطالي (باولو سورانتينو- Paolo Sorrentino)، ومن الولايات المتحدة المخرجة ومديرة التصوير (راشيل موريسون- Rachel Morrison)، التي ترشحت إلى أوسكار أفضل صورة عن فيلم Mudbound، والمملثة والمخرجة (ماجي جيلانهال- Maggie Gyllenhaal)، المرشحة للأوسكار والحائزة على أكثر من 20 جائزة أخرى، والمخرج والكاتب والمنتج (انطونيو كامبوس-Antonio Campos)، والممثلة والمخرجة والكاتبة (كريستن ستيورت-Kristen Stewart)، والتشيلي (باولو لارين-Paolo Larrain)، الفائز بأكثر من 44 جائزة، والزامبية (رونغانو نيوني-RunganoNyoni)، مخرجة فيلم (لست ساحرة) الذي نال جوائز عدة منها جائزة ال BAFTA – في بريطانيا لأفضل أول فيلم وجابت العالم مع هذا الفيلم الآتي من بلد ليست فيه صناعة السينما متطورة، والمكسيكية (ناتاليا بارستين- Natalia Beristáin)، مخرجة فيلم She does not want to sleep alone، والممثل والمخرج الألماني (سيباستيان شيبير- Sebastian Schipper)، المرشح لأكثر من 13 جائزة ونال منها 8، هو مخرج فيلم "فيكتوريا"، واليابانية (ناومي كواسي-Naomi Kawase)، من ألمع الأسماء اليابانية في السينما العالمية. ترشحت إلى أكثر من 30 جائزة عالمية. معظم أفلامها شاركت في مهرجان كان.

وحازت عن فيلمها الأول Moe No Suzaku عام 1997 في كان، على الكاميرا الذهبية، وعلى جائزة لجنة التحكيم عام 2007 عن فيلمها Mogari No Mori، والمخرج والكاتب والمنتج الاسكتلندي (دايفد ماكينزي-David Mackenzie)، والمخرج والمنتج والممثل والكاتب الصيني الكندي (جوني ما-Johnny Ma)، الذي شارك فيلمه To live To Sing في اسبوع المخرجين في مهرجان كان، والمخرجة البريطانية الكينية (جريندر شادها-Gurinder Chadha)، والمخرج التشيلي (سيباستيان ليلو- SebastiánLeilo)، والمخرجة والكاتبة البريطانية (انا ليلي اميربور- Ana Lily Amirpour).