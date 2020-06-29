الجبير يدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر التسليح على إيران

دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، المجتمع الدولي إلى تمديد حظر التسليح الأممي المفروض على إيران.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأمريكي الخاص بإيران براين هوك اليوم الاثنين، إن إيران تعمل على تسليح جماعات إرهابية في سوريا والعالم كما تدعم الحوثيين الذين شنوا 1659 هجوما على المدنيين في السعودية.

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، أن "حظر التسلح على إيران يجب ألا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة"، مشيرا إلى اعتراض شحنات أسلحة إيرانية لليمن في نوفمبر وفبراير.

وحذر هوك من "تصاعد العنف إذا رفع حظر التسلح عن إيران"، مشيدا بـ"الدعم السعودي لليمن اقتصاديا وسياسيا".

وتفقد المبعوث الأمريكي بقايا الأسلحة التي استخدمها الحوثيون ضد الأهداف المدنية في السعودية.

وعقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق اليوم، اجتماعا مع براين هوك، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وأوجه التنسيق بين البلدين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخطر الإيراني على أمن المنطقة، والجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار.