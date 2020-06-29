إصابة 3 أشخاص واحتراق منزل بسبب اشتعال سيارة محملة بالإسفنج في الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة، وطال حريق منزل ومحلين بسبب اشتعال النيران في سيارة محملة بالإسفنج بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وشب حريق هائل في سيارة محملة بالإسفنج أثناء مرورها بأحد شوارع القرية نتيجة ملامستها لأسلاك الكهرباء وامتدت النيران إلى منزل بالشارع واحتراقه بالإضافة إلى محلين بنفس المنزل وموتوسيكل.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بسيارة محملة بالإسفنج ومنزل بقرية كوم النور التابعة للمركز؛ وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وبالفحص تبين أن الحريق شب في سيارة نصف نقل محملة بالإسفنج وامتد إلى منزل مكون من 3 طوابق ملك خالد صبري السيد ومحلي حلاق ودواجن في نفس المنزل بالإضافة إلى موتوسيكل، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المنازل.

وأسفر الحريق عن إصابة كل من "مصطفى أ. ع"، و"وائل م. س" و"أحمد .ا"، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبسؤال صاحب المنزل أكد أن بداية الحريق كانت بسبب السيارة المحملة بالإسفنج والتي كانت تسير في شوارع القرية وبسبب ارتفاع الحمولة لامست أسلاك الكهرباء؛ ما تسبب في حدوث ماس كهربائي واشتعال النار في الإسفنج.

وتابع أنه عندما رأى السائق النيران ترك السيارة وفر هاربا؛ ما أدى إلى انفجار تانك الوقود الخاص بالسيارة وامتداد النيران للمنزل واحتراقه؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وتحديد الخسائر.