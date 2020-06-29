اندلاع حريق في منطقة نفايات صناعية ضخمة بنوريلسك في روسيا

اشتعلت النيران في منطقة نفايات صناعية ضخمة بالقرب من مدينة نوريلسك الصناعية الروسية، اليوم الاثنين، حيث اشتعلت النيران في حوالي 1000 متر مربع، حسبما قالت سلطات الدفاع المدني الروسية لوكالة أنباء تاس.

ويأتي هذا الحادث بعد كوارث أخرى وقعت مؤخرا في المنطقة الواقعة فوق الدائرة القطبية الشمالية.

وتم الكشف أمس الأحد عن أن شركة "نورنيكل" الني تنتج النيكل تخلصت من آلاف اللترات من النفايات السامة شديدة السمية في الأنهار القريبة، بينما تسرب 21 ألف طن من النفط في المحيط في مايو بعد حادث في محطة للطاقة.

ونشرت صحيفة "نوفايا جازيتا" المنتقدة للنظام مقاطع فيديو على الإنترنت لمصارف تم إغلاقها بمعادن ثقيلة وأحماض. ويجري المدعي العام لكراسنويارسك كراي، التي تتبع لها نوريلسك، تحقيقا في هذا الشأن.

واعترفت شركة "نورنيكل" بارتكاب خطأ، وفقا لبيان، قائلة إن التخلص من النفايات من هذا النوع قد توقف وأنه تمت إقالة المسؤولين عن هذا الأمر.

وأفادت نوفايا جازيتا اليوم الاثنين بأن الوضع البيئي في المنطقة، وهو سيء بالفعل، قد ازداء سوءا.

وأضافت الصحيفة أن "نورنكل كانت العدو الأول للشعب في الشمال لعدة عقود".