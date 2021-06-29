الرئيس الفلبيني ينتقد بطل الملاكمة باكياو بسبب تصريحاته عن الفساد

انتقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، أيقونة الملاكمة ماني باكياو بسبب ما تردد عن قوله إن الفساد تفاقم في ظل الإدارة الحالية، واصفا إياه بأنه "يلعب سياسة" قبل انتخابات العام المقبل.

وفي خطاب متلفز في وقت متأخر من ليل الاثنين، تحدى دوتيرتي باكياو، وهو عضو حالي في مجلس الشيوخ، أن يأتي بقائمة بالوكالات الحكومية الفاسدة.

وقال الرئيس: "إذا فشلت في القيام بذلك ، فإننى سوف أشن حملة ضدك لأنك لا تقوم بواجبك"، وأضاف "أفعل ذلك لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، سأقول للشعب فقط، لا تصوتوا لباكياو لأنه كاذب".

ولم يتحدث باكياو علنا عن الفساد في إدارة دوتيرتي، لكنهما تبادلا انتقادات يوم الاثنين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وكان باكياو، بطل الملاكمة ثماني مرات، قد انتقد موقف دوتيرتي في النزاع مع الصين باعتباره "فارغا" و"محبطا". وقال الرئيس إن معرفة باكياو بالسياسات الخارجية "ضحلة".

وينظر إلى الملاكم، 42 عاما، الذي كان أحد أشد مؤيدي دوتيرتي، على أنه من بين المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ولم يعلن باكياو بعد عن خطط لخوض الانتخابات الرئاسة.