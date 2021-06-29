قائد سلة الزمالك يكشف رسالة أجوستي التحفيزية للتتويج بالدوري

أعرب هيثم السحرتي قائد فريق كرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بتحقيق لقب دوري السوبر المصري على حساب الاتحاد السكندري.

وقال السحرتي: “فرحة الفوز كانت مضاعفة بعد الفوز بلقب السوبر المصري ومن قبل البطولة الإفريقية، ووضعنا كل السيناريوهات قبل مواجهةالاتحاد في المرحلة النهائية خاصة أننا نواجه فريقا كبيرا”.

وتابع السحرتي: ” أجوستي قال لنا بعد التتويج بالبطولة الإفريقية “سنفرح لمدة يومين” من أجل التركيز في بطولة دوري السوبر، الجهاز الفنيقام بتجهيز اللاعبين نفسياً من أحل التعامل مع مباريات الاتحاد بكل تركيز”.

وأتم السحرتي: “والتر هودج انسجم سريعاً مع الزمالك .. لاعب رائع وإضافة كبيرة للزمالك”.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمنمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.