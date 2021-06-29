إزالة وصلات كهربائية مخالفة لـ 31 مبرد مياه تم تركيبها بمعرفة الأهالي في الأقصر

قام العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز القرنة بمحافظة الأقصر، بتشكيل لجان بشأن تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.
واستمر عمل اللجنة لليوم الثانى على التوالي بالمدينة والقرى وتم إزالة وصلات كهربائية مخالفة لـ 31 "كولدير"، "مبرد مياه"، تم تركيبها بمعرفة الأهالي وتم تسليمها لأصحابها.
وفي نفس السياق، تقدم عدد من الأهالي بطلبات لتركيب كولديرات التي تم رفعها بدون رسوم ووافقت اللجنة المختصة بالتركيب على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.
وفي سياق متصل، تفقد العميد علاء عبد الجابر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا، ومتابعة أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء.