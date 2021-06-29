إزالة وصلات كهربائية مخالفة لـ 31 مبرد مياه تم تركيبها بمعرفة الأهالي في الأقصر

قام العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز القرنة بمحافظة الأقصر، بتشكيل لجان بشأن تلافي الملاحظات الخاصة بالكهرباء بالشوارع والمتنزهات، وإزالة جميع الوصلات المغذية للكولديرات التي تم تركيبها بمعرفة الأهالي.

واستمر عمل اللجنة لليوم الثانى على التوالي بالمدينة والقرى وتم إزالة وصلات كهربائية مخالفة لـ 31 "كولدير"، "مبرد مياه"، تم تركيبها بمعرفة الأهالي وتم تسليمها لأصحابها.

وفي نفس السياق، تقدم عدد من الأهالي بطلبات لتركيب كولديرات التي تم رفعها بدون رسوم ووافقت اللجنة المختصة بالتركيب على أن تكون وصلات كهربائية معزولة ومؤمنة حفاظًا على سلامة المواطنين والقيام بالصيانة الدورية.

وفي سياق متصل، تفقد العميد علاء عبد الجابر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا، ومتابعة أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والكهرباء.