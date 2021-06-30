اليمن: مقتل وإصابة 74 مدنيا في مأرب جراء هجمات للحوثيين بالصواريخ

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، أن 74 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح منذ 5 يونيو الجاري حتى يومنا هذا، جراء الاستهداف المتواصل لمدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المخففة.



وقالت السلطة المحلية، في بيان لها، "يشرف شهر يونيو على الوداع مخلفًا وراءه مجازر وحشية هي الأكثر دموية منذ مطلع العام، ارتكبتها مليشيا الحوثي التابعة لإيران بحق المدنيين في مأرب، جراء استهدافها بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة".



وأضافت أنها أحصت منذ 5 حتى 29 يونيو الجاري، 34 شهيدًا بينهم طفلان، و40 جريحًا بينهم 3 أطفال وامرأة، ناجمة عن قصف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب بخمسة صواريخ بالستية و3 طائرات مفخخة استهدفت الأحياء المدنية في المدينة التي تحتضن مليوني مواطن معظمهم من النازحين.



وأشارت إلى أن آخر تلك المجازر الوحشية قيام مليشيا الحوثي ظهر اليوم الثلاثاء، بقصف مدينة مأرب بصاروخين بالستيين أسفرت عن استشهاد 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال.



وفي السياق ذاته، أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون، اليوم على مدينة مأرب.



وقالت كاثي ويستلي، القائم بأعمال السفير، في بيان نشرته السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "ندين وبشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب اليوم، والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم طفل".



وأضافت ويستلي، "حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني.. يجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات".