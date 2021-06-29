كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية في تصريح لـ"الشروق" أن اتحاد الكرة يسعى جاهدا لحل أزمة سفر لاعبي الأهلي المنضمين لقائمة المنتخب الأولمبي إلى اليابان، للحاق بأول مباراة للمنتخب في دورة الألعاب الأولمبية أمام إسبانيا يوم 22 يوليو، وذلك في ظل إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو.

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة ينتظر رد الاتحاد الأفريقي على خطابه قبل إرسال القائمة النهائية للاعبي المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وضع في خطابه حلين أمام "كاف" أولهما تقديم موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقام يوم 15 يوليو، أو تأجيل النهائي لما بعد الأولمبياد.

وأوضح أن خطاب اتحاد الكرة وصل مثله أيضا إلى الاتحاد الأفريقي من اتحاد جنوب أفريقيا، لأنه يعاني من نفس الورطة، حيث سيشارك عدد من لاعبي فريق كايزر تشيفز مع منتخب جنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي ينتظر رد الاتحاد المغربي لأنه صاحب الضيافة لمباراة النهائي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ومدى ملائمة المواعيد المقترحة لاستعدادات الجانب المغربي.

وأضاف: "لمشاركة اللاعبين في أول مباراة يجب أن يدخلوا الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 18 يوليو للخضوع للاختبارات الطبية المقررة من اللجنة المنظمة، وإذا أقيم النهائي في موعده وشارك اللاعبون فيمكنهم السفر بعد ذلك ويبدأوا المشاركة من المباراة الثانية، إلا أن ذلك قد يؤثر على المستوى الفني للمنتخب في مباراته الأولى أمام إسبانيا".

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة أمامه وقت حتى الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء لإرسال القائمة النهائية إلى اللجنة الأولمبية، والتي تضم 18 لاعبا إضافة إلى 4 احتياطيين.