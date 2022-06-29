بوتين يعرب عن رغبته في توسيع التعاون مع شركاء من آسيا الوسطى

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يتعرض لضغط العقوبات الغربية، عن رغبته في توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة مع شركاء من آسيا الوسطى من بين شركاء آخرين.

وقال بوتين اليوم الأربعاء في قمة دول مجموعة دول بحري قزوين في تركمنستان ،الجمهورية السوفيتية السابقة، إن الدول المطلة على بحر قزوين تتعاون بالفعل على نحو وثيق في استغلال حقول الغاز والنفط.

وتضم مايُطلق عليها مجموعة دول بحر قزوين الخمس روسيا وتركمنستان وكازاخستان واذربيجان وإيران .

وأضاف بوتين أن روسيا تعتبر تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الإقليمية فضلا عن تعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي ، بمثابة المهمة الرئيسية للمستقبل. وردا على الحرب ضد أوكرانيا التي شنتها روسيا في شهر فبراير الماضي، فرضت دول الاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى ،عقوبات واسعة النطاق، شملت حظرا كبيرا على النفط.

ومنذ ذلك الحين، أكددت روسيا مرارا أنها ترغب في إعادة توجيه تجارتها إلى مناطق أخرى من العالم في المستقبل.