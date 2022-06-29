شوشة: إطلاق اسم الشيخ حسن خلف على أكبر ميادين شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على ضرورة إزالة أي مخالفات بناء من المهد والحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبتها، من خلال مجالس المدن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته، وبحضور اللواء أيمن حماد مساعد مدير الأمن، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعدلي اليماني مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، على إحالة الموظفين المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات إلى التحقيق.

ووجه المحافظ، برفع اسم المواطنين المعتدين على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة من بطاقات التموين وصرف الأسمدة.

وأكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بوضع حصر كامل للأراضي الفضاء سواء كانت أملاك دولة أو أملاك خاصة، بجانب حصر جميع المنشآت سواء كانت حكومية أو ملكية خاصة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، بالمجان ودون دفع أي رسوم، موجها بتشكيل لجان من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين للمرور على الأسواق والشوادر واماكن بيع الأضاحي واللحوم والمجمدات والتأكد من اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ، على تنويع مصادر اللحوم والأضاحي التي تصل إلى محافظة شمال سيناء من عدة جهات، لافتا إلى توفير أضاحي بأسعار مناسبة ومخفضة.

وأضاف المحافظ، أن حضور أعضاء المجموعة البرلمانية للمجلس التنفيذي إضافة كبيرة للمجلس، حيث أن الجناح التشريعي يعمل جنبا إلى جنب مع الجانب التنفيذي.

ووجه المحافظ، بضرورة حل مشاكل المواطنين، والرد على الشكاوى التي ترد إلى الجهات خلال التوقيتات المحددة.

وشدد المحافظ، على جميع المديريات والإدارات المركزية بعدم فرض أي رسوم علي المواطنين تحت أي مسمى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، على مشاركة محافظة شمال سيناء في مسابقة جائزة اليونسكو للعام الجاري، من خلال مشروع "الروضة قرية آمنة"، مطالبا جميع الجهات المشاركة والمعاونه لحصول المحافظة على جائزة اليونسكو.

وطالب المحافظ، مديري المديريات بسرعة إعداد كشوف بأسماء العاملين بها؛ تمهيدا لتنفيذ مشروع ميكنة مرتبات ومستحقات العاملين بنظام الـ"PAYROLL".

وأكد المحافظ، على رفع كفاءة الطريق الدولي وإنارة كشافات الكهرباء على جانبيه وإزالة الرمال من على الطريق وإزالة أي عوائق.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، خاصة في منطقة وسط سيناء، موجها بتركيب عدادات كهرباء للمواطنين.

وأكد المحافظ، على استمرار امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية دون أي معوقات، موجها الشكر إلى مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية على انتظام الامتحانات، ولمديرية أمن شمال سيناء على تأمين الامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد طبيب وزائرة صحية في كل لجنة مع تمركز سيارة إسعاف بمحيط اللجان، مؤكدا على تحقيق مدارس شمال سيناء لمراكز متقدمة في المسابقات المشاركة فيها.

وناشد المحافظ، أهالي شمال سيناء بالتقدم لمشروع التجمعات التنموية الجديدة في وسط سيناء، مؤكدا على أنه سيتم طرح مرحلة ثانية من المشروع عقب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى منح المتقدمين عدد من المميزات الكبيرة.

ووجه المحافظ، جميع المديريات بالتعرف على احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم في القري العائدة بالشيخ زويد، وإعداد مذكرة بالأشياء المطلوبة تمهيدا لتحقيقها.

وأعلن المحافظ، عن إطلاق اسم المجاهد البطل الشيخ حسن خلف الخلفات على أكبر ميادين محافظة شمال سيناء.

ومن جانبها، أكدت صبحية أبو الفتوح مدير

الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بلغت ٩٩٪.

أشارت إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة بلغت ٤١٨ مليون جنيه، سيتم توزيعها بنسبة ٥٠ ٪ لديوان عام المحافظة لتنفيذ المشروعات، و٥٠ ٪ لمجالس المدن يتم توزيعها طبقا لعدد السكان، مؤكدة علي حصول محافظة شمال سيناء علي حافز تميز بنسبة ١٠ ٪ ضمن ١٤ محافظة أخرى.

وأكد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ يتعاونون مع الجهاز التنفيذي من أجل المواطن البسيط، مطالبا برفع قيمة التعويض المخصص للشهداء من المحافظة والتضامن الاجتماعي، وزيادة حصة المراكز من الخطة الاستثمارية، وسرعة الرد علي مطالب المواطنين، واتخاذ خطوات إيجابية في إصدار تراخيص البناء وتخفيف الإجراءات.

وبدورها، طالبت عايدة السواركة عضو مجلس النواب، باعفاء أبناء القري العائدة من فواتير الكهرباء خلال السنوات الماضية، وزيادة الحصص الإضافية من الدقيق لأبناء الشيخ زويد، وسرعة الانتهاء من التقنين الخاص بمنازل المواطنين، وسرعة استكمال إجراءات تعيين أبناء الشهداء والمصابين، وسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المضارين، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وطالب النائب رمضان سرحان عضو مجلس الشيوخ، بإصدار تراخيص للمواطنين في الأحوزة العمرانية بأسعار مناسبة.

وأكد النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب، أن عدم إقبال المواطنين على التقنين هو ارتفاع سعر المتر، مطالبا بتخفيض سعر المتر، بجانب القيام بإعادة الشيئ لاصله بانتهاء الأعمال في مختلف شوارع مدينة العريش، ومحاسبة المقاولين المتقاعسين عن تنفيذ الأعمال في الأوقات المحددة.

وأشار بكير، إلى ضرورة عودة العمل في مجمع محاكم العريش، بعد استقرار الأمور بفضل الجهود المبذولة، بجانب إعفاء المواطنين من متاخرات المياه ورسوم تركيب العدادات الكودية، وصرف قيمة الـ٥٠٪ الأخرى من تعويضات المزارعين، وصرف التعويضات المقررة للمواطنين، وإعفاء أبناء سيناء من رسوم الترخيص في الأحوزة العمرانية بالمدن.