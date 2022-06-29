وزير الدفاع السوداني يزور تشاد حاملا رسالة من البرهان إلى ديبي

وصل الفريق الركن ياسين إبراهيم، وزير الدفاع السوداني المكلف، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى العاصمة التشادية إنجامينا، اليوم الأربعاء، حاملا رسالة خطية من البرهان إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال البرهان، بمطار إنجامينا، الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني، وقدامى المحاربين وضحايا الحرب، الفريق الركن داؤود يحي إبراهيم، وأعضاء السفارة السودانية بإنجامينا.