السعودية تصدر 80 رخصة تعدينية خلال شهر مايو الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو الماضي.

وقال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، إن الرخص تشمل 64 رخصة لمحاجر مواد البناء، وتسع رخص كشف، وست رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استغلال واحدة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية الشهر الماضي وصل إلى 2069 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1357 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 497 رخصة، ثم رخص الاستغلال التي سجلت قرابة 165 رخصة، و29 رخصة استطلاع و21 رخصة فائض خامات معدنية.

وبحسب تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 453 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ391، ثم المنطقة الشرقية بـ 339 ومنطقة المدينة المنورة بـ 233 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.