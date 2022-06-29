أحمد عبدالماجد : 30 يونيو أعادت تصحيح المسار وأنقذت الدولة من الانهيار

هنأ النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، و القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العظيمة، واصفا الثورة بإنها كانت وستظل واحدة من أكبر الثورات الشعبية ، وأكثرها نظاما ونجاحا في تحقيق أهدافها.



وأضاف عبدالماجد، في بيان له، أن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، تأكيد على انتصار الشعب المصري، وقدرته على تحقيق مطالبه في أي وقت وفي أي عصر، مشيرا إلى أن السنوات الماضية نجحت مصر في استعادة مكانتها كدولة رائدة في إقليمها، لها تأثير دولي في القضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية واجتماعية.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خروج الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، ورفض الشعب أن يكون مصير دولته مثل مصير العديد من الدول التي ضاعت نتيجه الإرهاب وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية.



وذكر النائب، أن ثورة 30 يونيو أعادت تصحيح المسار وأنقذت الدولة من الانهيار، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات معدودات من إحداث نقلة نوعية في ملفات عديدة كان يعاني منها المصريين، بجانب القضاء على الإرهاب والتطرف الذي كان يهدد أمنها القومي.