قال المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن «ما يحدث في السودان غير مسبوق في أي دولة حول العالم أن يكون هناك جيش ويتم تقسيمه إلى جيشين».



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة»، على قناة «صدى البلد»، اليوم الخميس، أن مصر تقف على الحياد من الأزمة السودانية، ولا تقف مع طرف على حساب الآخر.



وذكر المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو طلب 7 سنوات حتى يندمج في الجيش الوطني.



وأكد أنه لا توجد مستشفيات في مناطق الحروب بالسودان، مضيفًا: «لا يوجد أكل ويعيش الناس حالة من المأساة، كما أنهم لا يجدون الأكل أو الشرب ويتم احتلال المستشفيات».



ولفت إلى أن مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول، قائلا إن أمن السودان هو أمن مصر.





