فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لدعم اقتصاد مصر

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها بالتواجد في القاهرة للمشاركة بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت، إن مصر والاتحاد الأوروبي بدءا فصلًا جديدًا في شراكتهما، شهر مارس الماضي.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في مجال الطاقة النظيفة بمصر، وفي مهارات الشباب، وفي برامج لدعم الاقتصاد المصري بقيمة مليار يورو.

وينطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.

