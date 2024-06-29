آسر ياسين عن فيلم ولاد رزق - القاضية: تجربتي رائعة وستُكلل بالنجاح

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تحدث الفنان آسر ياسين، عن مشاركته في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق القاضية»، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، ومن إخراج طارق العريان.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «تجربتي في ولاد رزق رائعة وستُكلل بالنجاح».

وأضاف أن العمل طارق العريان أمر مميز للغاية، موضحا أن الفيلم هو ثاني عمل يجمع بينهما بعد فيلم أسوار القمر.

وتابع: «لأول مرة اشتغل مع أحمد عز وعمرو يوسف ولكن سعيد بالشغل معاهم». وأشار إلى أن الفنان علي صبحي عامل قدم دورا مميزا وسيمثل قوة فنية في الفترة المقبلة.