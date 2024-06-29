سمير فرج: 3 مطالب لن تتخلى عنها حماس في مفاوضات حرب غزة

قال الخبير العسكري والاستراتيجي سمير فرج، إنّ حركة حماس لها ثلاثة مطالب في المفاوضات بشأن الحرب على غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أول مطلب هو وقف إطلاق النار بشكل دائم، وهو مطلب مُحِق من قِبل حركة حماس منعا لاستئناف العدوان بعد إطلاق سراح الأسرى.

وأشار إلى أنّ المطلب الثاني هو خروج قوات الاحتلال من قطاع غزة، بينما المطلب الثالث هو عودة النازحين لأماكنهم.

ونوه بأن حركة حماس لن تتخلى عن هذه المطالب الثلاثة، في حين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد نهاية لهذه الحرب.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، فإن نتنياهو يفكر في شن حرب على جنوب لبنان، مؤكدا أن نتنياهو يرغب في إطالة أمد الحرب حتى الخامس من نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اعتبر أنه من المرجح أن يفوز بها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولفت إلى أن ترامب أكثر من يُسيئ إلى القضية الفلسطينية.