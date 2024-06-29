 مدرب سموحة عن هدف بيراميدز: غير صحيح ومستعدون لاستكمال المباراة - بوابة الشروق
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مدرب سموحة عن هدف بيراميدز: غير صحيح ومستعدون لاستكمال المباراة

محمد جلال
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 12:04 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 12:04 م

يرى أحمد سامي، مدرب سموحة، أن هدف بيراميدز في مرمى فريقه غير صحيح، مبديًا غضبه بسبب القرارات التحكيمية.

وقال أحمد سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "سموحة كان أفضل في الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تحسم النتيجة لصالحه".

وأضاف: "كان اعتراضي على الحكم في عدم ذهابه لتقنية الفيديو للتأكد من صحة هدف بيراميدز، حيث أن الهدف جاء من خطأ واضح من قبل لاعبي بيراميدز".

وعن موقفه من إعادة المباراة، قال مدرب سموحة: "لا أعلم ماذا تقول اللائحة في هذه الحالة، سواء تم إعادة المباراة من البداية أو استكمالها من حيث توقف اللعب، ونحن على استعداد للعب في أي وقت يتم تحديده".


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