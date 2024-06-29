حماس: الاحتلال الفاشي يمعن في حرب تجويع تستهدف أبناء شعبنا بغزة

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قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أسامة حمدان، اليوم السبت، إنه لا يزال الاحتلال يواصل عدوانه ضد أهلنا في غزة لليوم".

وأضاف حمدان في تصريحات صحفية أن الاحتلال يمعن في إغلاق معابر قطاع غزة كافة وأصبحت حالات الموت جوعا حقيقة لا مجازا"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأوضح أن الاحتلال الفاشي يمعن في حرب تجويع تستهدف أبناء شعبنا في غزة.

وأشار حمدان إلى أن الوضع في قطاع غزة خاصة محافظتي غزة والشمال أصبح مأساويا وينذر بوفاة الآلاف جوعا.

وتابع أن التقديرات الأممية تشير إلى أن 70 % من سكان غزة يواجهون خطر المجاعة.

وأضاف أن 350 ألفا من أطفالنا دون الخامسة يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأوضح أن تقديرات أممية أشارت إلى أن أكثر من نصف أسر غزة لا يتوافر لديهم سوى وجبة يوميا.