وزير النقل يبحث مع وفد من كبرى الشركات الألمانية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها

عقد وزير النقل، كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع وفد من كبرى الشركات الالمانية المتعاونة مع الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.

في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل، في بيان اليوم السبت، بالتعاون المتميز مع الجانب الألماني في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال النقل، معربا عن تقديره للشركات الألمانية التي تتسم بالجدية والانضباط في العمل وللصناعات والتكنولوجيا الألمانية.

وفي مباحثاته مع رئيس مجلس إدارة شركة "هيرنكنشت" الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق، مارتن هيرنكنشت، أشاد الوزير بالتعاون المتميز بين الجانبين، حيث وردت الشركة الألمانية ماكينات عملاقة أسهمت في تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل والمواصلات في مصر.

وقد قامت الشركة بتوريد ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس، كما قامت بتوريد الشركة 4 ماكينات جديدة يتم استخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وتباحث الجانبان حول آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة هيرينكنشت الألمانية في إنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل لماكينات الحفر في مصر، بهدف تحقيق الدعم الفني للماكينات التي تم توريدها بمعرفة الشركة للسوق المصري وزيادة العمر الإفتراضي لهذه الماكينات من خلال صيانتها وإعادة تأهيله.

بالإضافة إلى خطة تدريب ۲۰۰ مهندس وفني مصري على أعمال تشغيل وصيانة ورفع كفاءة ماكينات الحفر، على أن يتم تنفيذ هذا التدريب بهدف تخصيص ٤٠ متدرب للعمل بالسوق المصري، و١٦٠ متدرب للعمل داخل دولة المانيا أو خارجها.

وخاصة مع قيام وزارة النقل بالتنسيق مع كل من رئاسة مجلس الوزراء المصري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ٤٠٠٠ متر مربع لشركة هيرينكنشت الألمانية كمرحلة أولى لإنشاء مركز خدمة وصيانة وإعادة تأهيل ماكينات الحفر، على أن يتم زيادة هذه المساحة لاحقا لتصل إلى مساحة ۸۰۰۰ متر مربع لاستكمال إنشاء مركز للتدريب مجهز بكافة الأجهزة والمعدات التدريبية وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان لتنفيذ مركز الصيانة والتدريب.

ومن جانبه، أعرب الشركة الألمانية، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبي" ولقاء وزير النقل المصري، مشيدا بحجم التطور والنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد رئيس الجمهورية سواء في مجال الطرق والكباري أو في وسائل النقل الحديثة.

وأشار إلى الحرص الشديد علي التعاون مع الشركات المصرية المحلية وعلى اهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر، وعلي الاهتمام بالتدريب الفني والتقني للمهندسين والفنيين المصريين، خاصة وأنهم يتميزون بالمهارة، وأنه فخور بما التزم به أمام رئيس الجمهورية بتدريب المهندسين المصريين.

وأكد الوزير على أهمية تدريب المهندسين والفنيين المصريين الذين يجتازون اللغة الألمانية، وأنه سيتم إرسال مجموعة من المهندسين الأكفاء، كما يمكن توفير أماكن للتدريب والتأهيل والصيانة الفنية على الماكينات الألمانية في مصر لحين بناء المركز المشار إليه خاصة مع وجود شركات مصرية وطنية متخصصة في هذا المجال أصبحت تقدم في كافة المناقصات الخاصة بهذا المجال في عدد كبير من الدول، وأن هؤلاء المهندسيين المصريين سيشاركون في مشروعات لشركة هيرنكنشت خارج مصر.