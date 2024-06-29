60% معدل توظيف الودائع إلى القروض فى أكبر 10 بنوك بالسوق

ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك العشرة الكبار بالسوق المصرية لتسجل 59.7% بنهاية مارس الماضى، مقابل 55.6% بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف البنك المركزى عن ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك العشرة الكبار إلى 48.9% بنهاية مارس 2024، مقابل 47.7% بنهاية العام الماضى، بينما سجلت بالعملات الأجنبية نحو 91.7% مقابل 91%.

وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بالبنوك العشرة الكبار لتسجل 2.2% بنهاية مارس 2024، مقابل 2.4% بنهاية ديسمبر 2023.

واستحوذت أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفى المصرى على نسبة 79.7% من أرباح البنوك خلال الربع الأول من عام 2024.

وكشفت قائمة المركز المالى والدخل للبنوك العشرة الكبار عن تحقيقها صافى ربح بقيمة 124.550 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى من إجمالى أرباح البنوك البالغة نحو 156.233 مليار جنيه.

وسجل صافى العائد للبنوك العشرة الكبار نحو 138.030 مليار جنيه، وصافى إيرادات النشاط نحو 188.230 مليار جنيه، والمصروفات نحو 63.680 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام.

وكشف البنك المركزى المصرى عن وصول صافى المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى 5.7% من إجمالى القاعدة الرأسمالية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية مارس 2024 مقابل -1.6% فى ديسمبر 2023.

أوضح المركزى، فى تقرير حديث له، أن هذه النسبة بلغت 6.8% فى أكبر 10 بنوك، بينما بلغت 7.9% فى أكبر 5 بنوك.

قال البنك المركزى إن نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك تراجعت إلى 18.1% بنهاية مارس 2024، مقابل 18.6% بنهاية ديسمبر 2023، وبلغت هذه النسبة 18.3% لدى أكبر10 بنوك، و18% لدى أكبر 5 بنوك.

وأشار إلى انخفاض نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 14.6% بنهاية مارس 2024 ، مقابل 15.5% بنهاية ديسمبر 2023، وبلغت هذه النسبة 14.2% لدى أكبر10 بنوك و13.9% لدى أكبر 5 بنوك.