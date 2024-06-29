ألمانيا والمغرب تطالبان بقبول خطة بايدن بشأن غزة

حذرت ألمانيا والمغرب من تصعيد القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الموالي لإيران، ودعت الدولتان إلى تبني خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل تهدئة التوترات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة في برلين "هذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة للخروج من مأزق الحرب".

وطالب بوريطة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة بناء المنطقة على أساس السلام الدائم الذي يعتمد على حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وفيما يتعلق بالوضع في غزة على المدى الطويل، قالت بيربوك: "لا يمكن تحقيق الأمن طويل المدى إلا مع شركاء. الإقصاء عدو الأمن".