النيابة تطلب تقرير الأدلة الجنائية والحماية المدنية حول حريق استاد الإسكندرية

طلبت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع آثار موقع الحريق الذي نشب باستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك أثناء مباراة سموحة وبيراميدز، وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، ومدها بتقرير الحماية المدنية، واستدعاء مسئولي الاستاد لسؤالهم عن الواقعة.

وسيطرت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، على حريق محدود نشب باستاد الإسكندرية، دون خسائر بشرية، وذلك أثناء مباراة بيراميدز وسموحة في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة رقم 28 من مسابقة دوري النايل للمحترفين، فيما أرجعت المعاينة الأولية أسباب نشوبه لحدوث ماسٍ كهربائي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، والحماية المدنية، حول بلاغ بنشوب حريق داخل أحد غرف التحكم "الفار" بمقصوىة ملعب استاد الإسكندرية، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة، لحين السيطرة على الحريق.

وجاء بمحضر الشرطة الأولي أنه وعند الدقيقة رقم 6 من بداية الشوط الثاني، نشب الحريق في غرفة التحكم؛ وذلك إثر حدوث ماسٍ كهربائي في أحد أبراج الإنارة، مما أسفر عن إنبعاث دخان وظهور السنة اللهب، مما أحدث حدث حالة من الفزع بين الجماهير واللاعبين.

تم السيطرة على الحريق قبل تطاير النيران إلى باقى أرجاء الاستاد، وجرى تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

ويُذكر أن الشوط الأول، انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بعد تقدم سموحة في الدقيقة 15 عن طريق حسام حسن، وتعادل "فيستون ماييلي" في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، وبعد مرور 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، نشب الحريق داخل غرفة تحكم الكهرباء بالملعب، وهو ما أجبر الحكم على إيقاف المباراة.