رئيس هيئة الأركان الأردني يشيد بالعلاقات الاستراتيجية والدعم الأمريكي المتواصل للمملكة

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الأحد، في قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الفريق أول دان كين.

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأمريكية، في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية، وبما يخدم مصالح القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وأكد اللواء الركن الحنيطي، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة في البلدين، مشيدًا بمستوى التنسيق العسكري المشترك، والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة لـ«أداء مهامها بكفاءة واقتدار في مواجهة مختلف الظروف والتحديات».

من جانبه، أعرب الفريق أول دان كين، عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التعاون الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.