بن سلمان ورئيس الأركان الإيراني يبحثان التعاون الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة

قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إنه ناقش مع رئيس الأركان الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الدفاعي وجهود حفظ الأمن بالمنطقة.



وكتب بن سلمان في تدوينة على منصة إكس الأحد: "تلقيت اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي.. استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا في المجال الدفاعي، وبحثنا تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار".



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن المملكة تقف إلى جانب إيران وجميع شعوب العالم الإسلامي متضامنة في دعمها لطهران.



وأدان بن سلمان "بشدة الاعتداءات الظالمة للكيان الصهيوني على إيران"، كما أكد أن بلاده لن تتوانى عن تقديم أي دعم ضروري للإخوة في إيران، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

من جهته، أعرب الرئيس الإيراني عن "شكره العميق للتواصل الأخوي من ولي العهد السعودي، وللتعاون الصادق من خادم الحرمين الشريفين والجهات المعنية في السعودية في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".