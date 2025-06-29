الهند ترفض اتهامها بالوقوف وراء هجوم إرهابي في باكستان

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نفت الهند، بشدة الاتهامات الموجهة إليها بالوقوف وراء هجوم إرهابي في مقاطعة خيبر باختونخوا الباكستانية، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأحد.

وأعرب البيان، عن رفض نيودلهي القاطع لمحاولات الجيش الباكستاني تحميل الهند مسئولية الهجوم.

وأمس السبت، شهد إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني المحاذي للحدود مع أفغانستان، هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل 13 جنديا وإصابة 24 شخصا.

واتهم بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، الهند بالوقوف وراء الهجوم.

وقال البيان، إن الهجوم "دبرته الهند ونفذته حركة طالبان باكستان".

وتشهد باكستان، تصاعدا في الهجمات المسلحة، خصوصا في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان، المحاذيين للحدود مع أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد، حركة طالبان باكستان "TTP" بتنفيذ هجمات انطلاقا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه حكومة كابل.

وفي المقابل، ينشط في إقليم بلوشستان مسلحو جيش تحرير بلوشستان "BLA"، الذين يطالبون بانفصال الإقليم عن باكستان، ومنحه حكما ذاتيا لسكانه من قومية البلوش.