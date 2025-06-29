أعيان مصراتة وطرابلس يرفضون الحرب في العاصمة الليبية ويدعون لحل التشكيلات المسلحة وإنهاء الانقسام

أصدر ملتقى أعيان مصراتة ومجالس حكماء وأعيان طرابلس بيانا مشتركا، أكدوا فيه رفضهم لأي محاولة للعودة إلى القتال داخل طرابلس، مشددين على أن الحرب ستجلب مزيدا من الانقسام.



ودعا البيان إلى "حل كافة التشكيلات المسلحة وإنهاء مظاهر التسليح العشوائي التي تهدد الأمن والاستقرار".



وطالب في الوقت ذاته "بإسقاط الأجسام السياسية الحالية" التي وصفها البيان بأنها أصبحت "عائقا أمام تحقيق الاستقرار وبناء الدولة".

كما حث الملتقى في بيانه على "إطلاق حوار شامل ومسؤول يهدف إلى كسر حالة الانسداد السياسي والأمني، ويفتح الباب أمام توافق وطني حقيقي يمهد الطريق لاستقرار دائم".