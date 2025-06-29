ميسي وسواريز في هجوم إنتر ميامي ضد سان جيرمان

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أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويتقابل ميامي مع سان جيرمان على ملعب ميرسيدس بينز، في ثاني أيام دور الـ16 من البطولة.

ويواصل ماسكيرانو الاعتماد على الثنائي أصحاب الخبرات، ليونيل ميسي ولويس سواريز في قيادة الهجوم.

وفيما يلي تشكيل إنتر ميامي:-

حراسة المرمى: ديفيد أوستاري

خط الدفاع: ألين – فالكون – ويندت - جوردي ألبا

خط الوسط: ريدوندو – سرخيو بوسكيتس – أليندي – سيجوفيا

الهجوم: لويس سواريز – ليونيل ميسي.

في المقابل فإن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان يعتمد على تشكيل لا يختلف عن مبارياته بدور المجموعات، والذي يضم كل من..

ويعتمد باريس سان جيرمان على تشكيل يضم كل من:-

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باتشو – مينيدز

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينها – جواو نيفيز

خط الهجوم: باركولا – ديزيري دوري – كفاراتسخيليا