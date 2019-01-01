لجنة برلمانية تناقش قانون المشروعات الصغيرة خلال العطلة الصيفية

قال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب محمد كمال مرعى، إن اللجنة ستنظم زيارتها الميدانية المقررة إلى محافظتى البحيرة والإسكندرية، لمتابعة جميع المستجدات الخاصة بالمجمعات الصناعية، فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، خلال العطلة الصيفية، بعد تأجيل تنظيمها الأسبوع الماضى.

وأضاف مرعى، فى تصريحات لـ «الشروق»، اليوم، أن أعضاء اللجنة سيطلعون على نماذج لتلك المشروعات الصغيرة، وسيتم عقد لقاء شبابى مع أبناء المحافظتين، بهدف حثهم على كيفية خلق فرص عمل للشباب ونشرح كيف يحصل على مشروع فى المناطق الصناعية حتى يتحول فكرهم إلى ريادة الأعمال.

وتابع: «سيشارك الوفد البرلمانى خلال الزيارة رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس جهاز المشروعات، وسنبحث حل مشكلات التى تواجه الشباب وتذليل جميع العقبات».

من جهة أخرى، قال مرعى إن اللجنة ستناقش قانون المشروعات الصغيرة خلال العطلة الصيفية المقدم من أحد النواب، وستناقش قانون الحكومة عندما يرسل إلى اللجنة.

وأشار إلى أن القانون يهدف إلى فض الاشتباك بين الوزارات فى المشروعات الصغيرة، وأن يكون الجهاز تابعا لرئاسة مجلس الوزراء، وتحويل المشروعات فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.

ومن جهته، أكد عضو لجنة المشروعات بمجلس النواب عزت المحلاوى لـ «الشروق»، أن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتحدث عن كيفية وضع تسهيلات أكثر للشباب الراغب فى إقامة مشاريع خاصة بهم، تشجعيا لهم على العمل والإنتاج.

كانت الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، كشفت عن إعداد الجهاز حاليا مشروع قانون تحت عنوان «قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وأوضحت جامع أن دور الجهاز يتعلق بالتنسيق بين الجهات المقدمة لبرامج دعم ريادة الأعمال لعدم تكرار البرامج سواء التدريبية، أو التمويلية إلى جانب تقديم الخدمات التمويلية والخدمات الفنية غير المالية.