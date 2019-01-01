طرح البوستر الرسمي لفيلم «ولاد رزق2»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 2" البوستر الرسمي للعمل، تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحي المقبل، وتصدر أبطال العمل الأفيش، فظهر في المقدمة الفنان أحمد عز، ومن جانب الفنان عمرو يوسف، والجانب الآخر الفنان أحمد الفيشاوي ويليه أحمد داود، ثم كريم قاسم.

وكانت بدأت الجهة المنتجة الترويج للفيلم بطرح مجموعة من الأفيشات والبروموهات التشويقية ضمن الحملة الدعائية للفيلم، وأقترب البرومو الرسمي للفيلم من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".



"ولاد رزق2" من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة.