ميتسوتاكيس يعلن من نيقوسيا بداية جديدة في العلاقات بين قبرص واليونان

أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، عن أمله أن يتم خلال زيارته الأولى لقبرص مناقشة القضايا المفتوحة، وبداية جديدة في العلاقات بين البلدين.

ووصل ميتسوتاكيس في وقت سابق اليوم إلى قبرص في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه في السابع من يوليو الجاري، يرافقه خلالها وفد وزاري يضم وزيرا الخارجية نيكوس ديندياس والبيئة والطاقة كوستيس حادزيداكيس، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة ستيليوس بيتساس.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم، قال ميتسوتاكيس، إن هذه الزيارة ليست رمزية فقط، بل إنها ضرورية بشكل أساسي، لأن اليونان وقبرص تواجهان تحديات مشتركة في المنطقة الأوسع نطاقا.

وأضاف: "أتطلع إلى أن تكون زيارتي جوهرية، حيث سيتم طرح جميع القضايا المفتوحة على الطاولة، وأنه سيكون هناك تعاون شخصي جديد بيني وبين رئيس جمهورية قبرص حتى نتمكن من تعزيز رفاهية الشعبين".

وقال: "عندما تكون اليونان قوية، تكون قبرص أيضاً قوية" مضيفًا أن شعب اليونان اختار التغيير من خلال انتخابه."

ومن جانبه، قال الرئيس القبرصي أناستاسيادس أن البلدين يواجهان تحديات متبادلة مع شركائهم، مشيرا إلى التعاون الثلاثي الأول بين (اليونان وقبرص ومصر) الذي تم تشكيله خلال رئاسة أنتونيس ساماراس.

وأضاف أن هذا التعاون تطور بالفعل من خلال إطار قوي للروابط مع الدول المجاورة لنا "وأن ذلك دوماً في إطار السلام والاستقرار ورفاهية الشعوب".

وأوضح في حديثه أثناء اجتماع الوفدين"إننا نواجه تطورات حرجة"، مع الأخذ في الاعتبار أنه في 9 أغسطس سيجتمع مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي.

وقال اناستاسياديس إن زيارة رئيس وزراء اليونان إلى قبرص، والتي ستأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التركية غير القانونية، ستمكننا من مناقشة ورؤية كيف يمكننا من خلال السلام والحوار والقانون الدولي، أن ننسق ونستفيد من حلفائنا في أوروبا".

وأضاف: "لقد أتيحت لنا الفرصة لدراسة أفضل الطرق المثمرة من أجل تجنب المزيد من تصعيد الوضع مع تركيا، وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تفضي إلى الحوار لصالح جميع القبارصة".

كانت تركيا قد أصدرت إشعارًا بحريًا في الرابع من مايو، أعلنت فيه عن عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص حتى الثالث من سبتمبر. وتمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص. تم كذلك إرسال سفينة تنقيب أخرى يطلق عليها اسم يافوز للبدء في التنقيب في شبه جزيرة كارباسيا في شمال الجزيرة.