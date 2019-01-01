 الرئيس القبرصي: على تركيا وقف التنقيب عن الغاز لاستئناف محادثات السلام المتوقفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس القبرصي: على تركيا وقف التنقيب عن الغاز لاستئناف محادثات السلام المتوقفة

نيقوسيا - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 7:53 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 7:53 م

 

قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، إنه ينبغي على تركيا وقف التنقيب غير القانوني عن الغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، أذا أرادت أن يتم استئناف محادثات السلام المتوقفة لإعادة توحيد الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط.

وأضاف اناستاسيادس، عقب محادثات أجراها مع رئيس الوزراء اليوناني حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين، أن الأعمال التركية تعزز الشك وانعدام الثقة التي لن تساهم في تهيئة الأجواء لإنعاش محادثات السلام.

وكانت سفينة تركية بدأت أعمال الحفر والتنقيب على بعد 42 ميلا قبالة الساحل الغربي لقبرص، فيما تخطط سفينة أخرى لبدء التنقيب قبالة شرقي الجزيرة، وتقول أنقرة إنها تدافع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في احتياطيات الطاقة.

ومن المقرر أن يجتمع اناستاسيادس مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي في التاسع من أغسطس المقبل لبحث فرص استئناف المفاوضات.

يشار إلى أن المحادثات حول إعادة توحيد قبرص المنقسمة عرقيا قد وصلت في يوليو 2017 إلى طريق مسدود وذلك بعد فشل القادة القبارصة اليونانيين والأتراك على الاتفاق على تسويات بشأن تقاسم السلطة وترتيبات أمنية للجزيرة.


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