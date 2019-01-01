 غدا.. الاستعداد لتنصيب ملك ماليزيا الـ16 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. الاستعداد لتنصيب ملك ماليزيا الـ16

د ب أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 11:20 ص

من المقرر أن تجرى غدا الثلاثاء، مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، في القصر الوطني بكوالالمبور، ليكون بذلك الملك الماليزي رقم 16.

وأفادت "وكالة الانباء الوطنية الماليزية" (برناما)، بأنه قد تم ترتيب الاستعدادات المختلفة لضمان سلاسة فعاليات مراسم التنصيب.

وكان قد تم تعيين السلطان عبد الله ملكا لماليزيا لمدة خمس سنوات، اعتبارا من 31 من يناير الماضي، ليأتي خلفاً لجلالة الملك الماليزي الـ15، السلطان محمد الخامس، الذي استقال من منصبه في السادس من يناير الماضي، بعد توليه المنصب في 13 من ديسمبر من عام 2016.

يذكر أن ماليزيا مكونة من 14 ولاية، تسع منها سلطنات وراثية 5 أخرى حكام الولايات، بحسب "برناما".

ويتناوب السلاطين التسعة للولايات هذا المنصب بانتخابات تجري خلال اجتماع الملوك والسلاطين.

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