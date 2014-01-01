أحمد موسى يحذر المواطنين من إجازة العيد: التزموا بالكمامة حتى لاتتزايد إصابات كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سد النهضة هو الشغل الشاغل للدولة المصرية منذ العام 2014.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة موجود في السودان اليوم للتنسيق مع الأشقاء في قضايا الأمن القومي ومن بينها سد النهضة.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، افتتاح مدينة الروبيكي



ولفت إلى أنه حزن بالأمس من تصريحات الدكتور محي حافظ حول قيمة صادرات الدواء المصرية والتي تبلغ 250 مليون دولار، معلقا، «احنا في الصناعة دي من 70 سنة»، بينما صادرات الأردن من الدواء أكثر من ملياري دولار.



وأضاف موسى، أن قطاع الصناعة هو من ينقذ مصر ، مؤكدا على أهمية تذليل العقبات أمام قطاع الصناعة لنصل لـ 100 مليون دولار.



ودعا موسى المواطنين الالتزام بالكمامات وكافة الإجراءات الوقائية خلال العيد لمنع تفشي فيروس كورونا، محذرا من التجمعات طوال العيد، لأنه في حال زيادة أعداد الإصابات حتى لا نعود لإجراءات 7 مساءً.

