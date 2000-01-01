إسرائيل تسجل رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بكورونا

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي يومي بلغ 2104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم تسجله إسرائيل خلال 24 ساعة.

وتم تحديد عتبة 2000 إصابة سابقا كسبب لفرض قيود صارمة بما في ذلك الإغلاق الكامل.

وفي منتصف شهر مايو، كان عدد الحالات اليومية يدور حول رقمين، ولكن بعد رفع القيود، ارتفعت حالات الإصابة بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وحتى الآن، سجلت إسرائيل 67734 إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 34521 حالة نشطة و491 حالة وفاة.

وبينما حظى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإشادة لاستجابته الأولية للوباء، تواجه حكومته الآن تزايد الضغوط من المواطنين الغاضبين إزاء تعامله مع فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية في البلاد.

وارتفع معدل البطالة في إسرائيل إلى 20 بالمائة وخرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم على الوضع.