مسئول روسي: موسكو ستعتمد لقاحا ضد فيروس كورونا خلال أغسطس المقبل

قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، كيريل دميتريف، اليوم الأربعاء، إنه سيتم المصادقة على اعتماد لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في موعد لا يتجاوز 10 أغسطس المقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)- أن بلاده ستسبق العالم في التوصل للقاح ضد كورونا مثلما كانت سباقة في إطلاق أول قمر صناعي، مؤكدا أن العلماء الروس لا يهمهم أن يكونوا الأوائل بقدر ما هم حريصون على إنقاذ حياة الناس.

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد صرح الأسبوع الماضي، بأن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للفئات التي هي أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.