بيلاروس: اعتقال قوات شبه عسكرية روسية خارج مينسك

اعتقلت سلطات بيلاروس، اليوم الأربعاء، 32 من المرتزقة من شركة "فاجنر"، شبه العسكرية الروسية في عملية ليلية في فندق خارج العاصمة مينسك، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية في بيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يسعى لإعادة انتخابه الأسبوع المقبل، مرارا إن قوى أجنبية تحاول التدخل في العملية الانتخابية في بلاده.

وتكرر هذا الاتهام في التقرير الذي أصدرته وكالة أنباء "بيلتا" الحكومية في بيلاروس، وذكرت "بيلتا" أن "وكالات تطبيق القانون تلقت معلومات تفيد بوصول أكثر من 200 مسلح لزعزعة استقرار الوضع قبل الانتخابات".

واعتمد لوكاشينكو، الذي يسعى إلى فترة رئاسية سادسة على التوالي في الانتخابات المقررة في 9 أغسطس ، بقوة على روسيا المجاورة خلال ربع قرن من حكمه.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا تمارس ضغطا اقتصاديا على بيلاروسيا في محاولة للسيطرة على الدولة من خلال اتفاقية اتحاد بين البلدين ترجع إلى عقود من الزمن.