20 سيارة ميني باص منحة أمريكية لمراكز شمال سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 20 ميني باص إلى المحافظة، لتشغيلها في منطقة وسط سيناء.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته لدراسة تشغيل الميني باصات، بحضور أسامة عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، وسليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، ومحمد السيد مدير الشئون المالية بالديوان العام، وعلي سليمان مدير الشئون القانونية، ودعاء محمد مدير إدارة تنمية القرية، على إنشاء كيان لتشغيل الميني باصات.

وأشار إلى وضع خطوط السير الخاصة بالميني باصات لصالح المدرسين والطلبة والمواطنين، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50% من التعريفة الرسمية و40% نسبة التخفيض للمواطنين.

وأوضح إنشاء كيان لتشغيل الميني باصات على أن يكون مقره مدينة الحسنة، وتعيين مدير تنفيذي له وتزويده بعدد من السائقين والفنيين "ميكانيكي- كهربائي" والإداريين والمحصلين.

وقال إن خطوط السير ستكون "الحسنة/القسيمة"، "الحسنة/الجفجافة"، "العريش/الحسنة"،"العريش/نخل"، "العريش/أم شيحان"، "العريش/الشيخ زويد"، "العريش الروضة".