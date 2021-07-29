القبض على 20 إرهابيا خلال 48 ساعة في العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام في العراق، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على 20 إرهابيا خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة في البلاد.

وقال رسول، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولاحقاً لبيان يوم أمس وبعد إلقاء القبض على 14 إرهابيا خلال الـ24 ساعة الماضية، واصلت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية على بقايا عصابات داعـش الإرهابية في المُحافظات العراقية".

وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على 6 عناصر ينتمون لعصابات داعـش التكفيرية، وإحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب انطلقت فجر اليوم نحو مُحافظات (ديالى - كركوك - صلاح الدين)، إذ تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن "اللواء 22 في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي، تمكن من إحباط مُحاولة لتفجير أبراج الطاقة في شمالي العاصمة بغداد، قضاء التاجي، بعد ورود معلومات استخبارية".

وأوضح أن "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تعاونه المُميز مع جهاز أسايش أقليم كُردستان في مُحافظة السُليمانية بعد القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش الإرهابية".

وأشار إلى أن "عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى 20 عنصرا، بأقل من 48 ساعة".