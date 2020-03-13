 مصرع سائق وإصابة عضو هيئة تدريس في تفحم سيارة بالمنيا - بوابة الشروق
الخميس 29 يوليه 2021 7:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

مصرع سائق وإصابة عضو هيئة تدريس في تفحم سيارة بالمنيا

صورةأرشيفيه
صورةأرشيفيه
ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 7:21 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 7:21 ص

لقي سائق مصرعه، واصابة عضو هيئة تدريس بكلية الطب بجامعة المنيا، في حادث تفحم سيارة على طريق الصعيد الزراعي أمام مدينة بني مزار.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،إخطارا من عمليات النجدة بتفحم سيارة بطريق4 الصعيد الزراعي أسفل كوبري محور بني مزار.

تسبب الحادث في مصرع "ر، م، 20 سنه"، سائق، وإصابة "م، ت – 58 سنه"، عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة المنيا، بخلع في الكتف، وحريق سطحي بجانب الوجه.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، والمصاب إلى مستشفى جامعة المنيا،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف،وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك